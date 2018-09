EX GIOCATORE DEL BOCA TAMPONA TAXI: DUE MORTI

09/09/2018

L'ex terzino del Boca Jrs, Nahuel Zárate, ha provocato in Argentina un incidente mortale in cui hanno perso la vita due persone. Il calciatore, attualmente senza contratto, ha tamponato a tutta velocità un taxi e ora si ritrova ricoverato in ospedale sotto la custodia della polizia con l'accusa di omicidio colposo.