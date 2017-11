Evra, stangata-Uefa: squalifica fino a giugno 2018

10 novembre 2017

Sanzione durissima, otto mesi di squalifica fino a giugno 2018, ovvero fino al termine della stagione. E' questa la durissima sanzione che l'Uefa ha inflitto a Patrice Evra, difensore del Marsiglia ed ex Juve, per il grave gesto prima di Vitoria Guimaraes-Marsiglia di Europa League, giovedì 2 novembre, quando ha cercato di colpire con un calcio in faccia un tifoso della sua squadra. Il Marsiglia dopo aver appreso la sanzione ha risolto il contratto col giocatore, decisione consensuale. Il club lo aveva già sospeso.



L'episodio è accaduto nella fase di riscaldamento dei giocatori, prima della partita. Tra il gruppo di tifosi del Marsiglia, sugli spalti, e i giocatori è nato un battibecco che è andato oltre il banale scambio di battutacce, il francese è partito dalla panchina, è arrivato a contatto coi tifosi della sua squadra e ha sferrato quel calcio in faccia a un tifoso. L'arbitro che ha visto l'episodio ha espulso Evra sul quale sono piovute subito accuse durissime. Il giorno dopo ancora peggio.

Il Marsiglia lo ha sospeso, l'Uefa ha avviato l'inchiesta arrivando, oggi, allo stop che era stato previsto, "squalifica fino al 30 giugno 2018 della stagione da tutte le competizioni europee". In più, Evra dovrà pagare una ammenda di 10mila euro. Per quel che riguarda la fine del suo rapporto col Marsiglia, si parla di risoluzione consensuale: da oggi, Evra è un giocatore senza contratto.