Europei Under 21: trionfo Germania, la Spagna si inchina

30 giugno 2017

A Cracovia va in scena Germania-Spagna, una finale inedita per il campionato europeo Under 21. La gara è viva fin da subito e sono i tedeschi a partire meglio, col tiro-cross di Weiser al 6' e il palo colpito da Meyer con una bella incornata al 7'. La Spagna si fa notare con un colpo di testa alto di Bellerin mentre la Germania ha qualcosa in più e sfiora il gol con Gnabry: l'ex Arsenal al al 16' calcia sull'esterno rete, poi al 21' non sfrutta una doppia occasione da ottima posizione. Dopo tante chance il pressing della Germania si concretizza al 40': Toljan sfonda a destra, mette palla in mezzo e trova il bravissimo Weiser che anticipa tutti, gira di testa e scavalca l'immobile Kepa per l'1-0.



In avvio di ripresa Saul, autore della tripletta decisiva contro l'Italia, ci prova da fuori area ma Pollersbeck alza in angolo. Da lì la Germania torna a premere e colleziona diverse chance per il 2-0: al 60' Weiser sfonda in area con una serpentina e scarica su Meyer, il cui tiro a botta sicura è respinto da Vallejo; un minuto dopo Kepa è decisivo col piede a tu per tu con Gnabry, poi al 62' l'incornata di Kempf, deviata, sibila di poco a lato. La Spagna trema, Celades dopo Gayà lancia anche Inaki Williams e Mayoral ma l'unico a provarci è Dani Ceballos che al 72' salta un paio di avversari e dal limite scarica un destro che esce a lato di nulla. E' l'unica vera opportunità del pari per la 'Rojita' che, tradita da Deulofeu e Asensio poco ispirati, non riesce mai ad impensiere realmente la selezione del ct Stefan Kuntz.



Al fischio finale dell'arbitro francese Bastien esplode la gioia della Germania che festeggia il secondo titolo europeo Under 21 dopo quello conquistato nel 2009 in Svezia battendo 4-0 in finale l'Inghilterra. Per la Spagna, alla settima finale, non arriva il quinto titolo dopo la doppietta centrata nel 2011 e nel 2013.