Europei Under 21: la Germania schianta la Danimarca e complica la vita dell'Italia

21 giugno 2017

Dopo la vittoria all'esordio contro la Repubblica Ceca, la Germania va a caccia del secondo successo nel gruppo C dell'Europeo Under 21, lo stesso dell'Italia. La prima occasione del match è subito a favore dei tedeschi dopo 10 minuti: azione in velocità con il pallone che, dalla sinistra, trova Weiser, il cui tentativo in spaccata finisce di poco a lato ad Hojbjerg battuto. E' sempre la squadra di Kuntz a comandare le operazioni: azione insistita di Gnabry sulla sinistra che mette in mezzo ma Meyer spara alle stelle da due passi. La risposta della Danimarca non si fa attendere: al 31' Arnold sbaglia un fraseggio, Ingvartsen si invola sulla sinistra, calcia un temibile diagonale che costringe Pollersbeck al suo primo vero intervento dell'Europeo. La Germania, dopo il grande spavento, continua a macinare gioco e prima del duplice fischio del direttore di gara va ancora vicina al vantaggio con il solito Gnabry.



Nella ripresa la Germania scende in campo con maggiore grinta e determinazione e mette subito sotto la Danimarca. Dopo 7 minuti i ragazzi di Kuntz trovano il gol del vantaggio con Selke che, con un pallonetto delizioso, beffa Hojbjerg e spezza l'equilibrio. Il gol sblocca i tedeschi che continuano ad essere padroni del campo al cospetto di un avversario totalmente demoralizzato. Il gol del raddoppio arriva al 73esimo minuto con Kempf che si inventa una spettacolare girata al volo di destro direttamente da calcio d’angolo. Per la Danimarca è notte fonda e la Germania può dilagare e sfruttare le enormi praterie lasciate dalla difesa di Frederiksen. C'è gloria anche per Amiri, il più giovane tra le fila dei tedeschi che, a pochi minuti dal proprio ingresso, trova la rete che chiude il match con il destro a botta sicura che si infila alle spalle del portiere. Grazie a questa vittoria la Germania si porta a quota 6 punti in classifica a punteggio pieno. Sabato la squadra di Kuntz affronterà gli Azzurrini di Di Biagio che sono costretti a vincere. Anche in caso di successo, però, l’Italia Under 21 dovrà aspettare l’esito del match tra Danimarca (già eliminata) e Repubblica Ceca per poter festeggiare l'approdo alle semifinali.