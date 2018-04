Europei Under 21, l'Italia passa solo se vince il girone

22 giugno 2017

Il successo per 3-0 della Slovacchia sulla Svezia complica ulteriormente il cammino negli Europei per l'Italia Under 21. Questo successo, infatti, con ampio scarto, impedisce all'Italia la possibilità di qualificarsi alle semifinali come migliore seconda. La squadra di Di Biagio infatti arriverebbe seconda nel girone in un solo caso: ovvero con una vittoria per 2-0 sulla Germania e con una contemporanea vittoria della Repubblica Ceca. E con questa combinazione, l'Italia (che chiuderebbe a 6 punti, 5 gol fatti e 3 subiiti) sarebbe una seconda peggiore della Slovacchia (che ha sei punti, 6 gol fatti e 3 subiti).



Restano solo due situazioni che darebbero all'Italia la qualificazione alle semifinali:



- una vittoria (qualsiasi) contro la Germania con contemporaneo pareggio o sconfitta della Repubblica Ceca contro la Danimarca.



- In caso di vittoria della Repubblica Ceca, invece, l'Italia deve battere la Germania con almeno due gol di scarto, ma segnando almeno 3 gol: con 2-0 sarebbe eliminata, con 3-1, 4-2, ecc sarebbe qualificata come prima.