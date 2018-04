Europei Under 21: Italia in semifinale se... Azzurri condannati a battere la Germania. E bisogna sperare nella Danimarca

22 giugno 2017

L'Italia Under 21 è condannata a vincere e sperare. Sabato 24 alle 20:45 sfida da dentro o fuori contro la Germania. La sconfitta contro la Repubblica Ceca ha complicato i piani e ora la nazionale di Di Biagio è chiamata all'impresa per accedere alle semifinali. Impresa che, però, potrebbe non bastare per superare il Gruppo C e continuare l'Europeo in Polonia. La classifica dice tedeschi a punteggio pieno, Repubblica Ceca seconda con 3 punti, Italia terza sempre con tre punti e Danimarca a zero.



L'ITALIA PASSA SE... - Gli Azzurrini devono battere la Germania e sperare che la Repubblica Ceca non vinca contro la Danimarca. Italia qualificata da prima del girone grazie allo scontro diretto a favore con i tedeschi



- Battere la Germania almeno 3-1. Vittoria che garantirebbe il passaggio del turno della nazionale di Di Biagio anche in caso di vittoria dei cechi. La classifica avulsa infatti sarebbe Italia 3 punti (4 gf, 4 gs), Germania 3 (3 gf, 3 gs), Rep. Ceca 3 (3 gf, 3gs). Italia prima per gol segnati nella classifica avulsa, Germania seconda



- Vincere 2-0 contro i tedeschi e sperare di passare come migliore seconda: la Slovacchia ha chiuso il suo girone al secondo posto con 6 punti e una differenza reti di +3, con 6 gol fatti e 3 gol subiti. Anche il Portogallo può chiudere il girone da secondo con 6 punti. Tenendo solo in considerazione la Slovacchia, per ora, e nel caso di arrivo a pari punti di Italia, Germania e Repubblica Ceca, significa che per essere migliore seconda l'Italia deve avere una differenza reti migliore di +3 (ora è a +0). Ma resta da attendere la sfida del Portogallo per avere tutte le opzioni.





COME SI DECIDE LA MIGLIORE SECONDA a) Più punti conquistati;



b) Miglior differenza reti;



c) Più gol segnati;



d) Meno punti disciplinari sulla base dei cartellini rossi e gialli ricevuti nelle partite del girone (rosso = 3 punti, giallo = 1 punto, espulsione per doppio giallo in una partita = 3 punti);



e) Posizione nel ranking UEFA per nazionali al momento del sorteggio per la fase finale

