Europei Under 21: ci sarà la quarta sostituzione. Ai supplementari

1 giugno 2017

Il calcio cambia. Ancora. Il Comitato esecutivo dell'Uefa ha dato il via libera alla quarta sostituzione : ma solo nei tempi supplementari (restano 3 quelle nei 90 minuti canonici), La novità sarà introdotta subito agli Europei Under 21 che si svolgeranno dal 16 al 30 giugno, e anche all'Europeo donne (16 luglio-6 agosto).

E' una novità che viene introdotta in via sperimentale, in attesa che possa allargarsi alle Coppe europee e a quelle nazionali, probabilmente dalla stagione 2018-'19, ma non è escluso che possa arrivare fin dalla prossima stagione.

No invece al'idea delle espulsioni a tempo, che l'Ifab a marzo aveva approvato dicendo di sperimentarla nei tornei giovanili, e comunque lasciando campo aperto alle varie Federazioni per valutarne gli esiti. Era una richiesta che veniva soprattutto dal mondo arbitrale. Se ne riparlerà.