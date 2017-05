Europei Under 17: tris Spagna, l'Italia si inchina

6 maggio 2017

Brutto stop per l'Italia agli Europei Under 17. Dopo il successo all'esordio con la Croazia la nazionale allenata da Bigica è stata sconfitta per 3-1 dalla Spagna: gol di Gomez e doppietta di Ruiz, inutile nel finale il gol su punizione di Caviglia. La contemporanea vittoria per 4-1 della Turchia sulla Croazia complica il cammino degli azzurri: per passare il turno dovranno battere proprio i turchi nel match conclusivo (martedì ore 12).