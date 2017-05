Europei Under 17, l'Italia parte con una vittoria

3 maggio 2017

Durante la prima frazione di gioco l'occasione piu' nitida per andare in vantaggio e' dell'Italia: al 33' Kean, imbeccato in area da un bel lancio di Visconti, spara forte sul portiere un tiro che avrebbe meritato ben altra destinazione.



Nella ripresa cadono i timori riverenziali e i croati si rendono pericolosi su calcio da fermo con Prsir che da sinistra aggira la barriera e mette la palla vicino all'incrocio ma Ghidotti non si fa sorprendere. Risponde l'Italia due minuti dopo, al 46', con una bella azione condotta sulla fascia destra: Portanova libera Merola il cui tiro supera il portiere che pero' lambisce il palo sinistro. Da questo momento in poi gli Azzurrini prendono in mano le redini del gioco ed e' Kean a salire in cattedra. Le azioni piu' rilevanti si susseguono a partire dal 67' quando una bella azione corale dell'Italia, innescata da Kean poco sopra a linea di centrocampo, libera Visconti sulla destra che davanti al portiere si fa deviare il tiro ed e' Vignato a raccogliere la palla calciando a botta sicura verso la porta ma il suo tiro viene intercettato sulla linea da un difensore croato. Kean prende la ribalta e in due occasioni e' il portiere-capitano della Croazia, Kotarski a salvare il risultato Si arriva a due minuti dalla fine, al 78', quando il solito Portanova lancia Kean sulla destra che si libera con un dribbling del suo avversario diretto e questa volta Kotarski nulla puo' sul tiro incrociato del centravanti azzurro. E' il meritato vantaggio che dopo tre minuti di recupero si trasforma nella prima vittoria della Nazionale Italiana in questi Europei in Croazia.