Europei Under 17, Italia eliminata

9 maggio 2017

L'Italia dice addio agli Europei Under 17. A Fiume gli Azzurrini perdono 2-1 con la Turchia, chiudendo il Gruppo A all'ultimo posto, dietro alla Spagna (che passa da prima) e proprio alla Turchia. Gara subito in salita per gli uomini di Bigica. Nel primo tempo Karaahmet apre le marcature al 5', poi Pellegri pareggiaal 15'. Il gol partita, che condanna gli azzurri, arriva nella ripresa e lo sigla Babacan al 74' sugli sviluppi di un calcio piazzato.