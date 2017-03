Europa League, il Manchester United pagherà il visto ai tifosi che andranno a Rostov

1 marzo 2017

Tutti a Rostov, paga la società! I tifosi del Manchester United hanno un incentivo in più per andare a supportare la squadra a Rostov sul Don, nella gara valida per gli ottavi di Europa League di giovedì 9 marzo. Come riporta il Daily Mail il club inglese ha deciso di pagare a 500 temerari sostenitori che percorreranno 3660 km per lo United il visto necessario ai cittadini stranieri per entrare in Russia. Una spesa da 120 sterline per ogni tifoso.

Un gesto in pieno stile british. È quello del Manchester United, che ha stanziato 60.000 sterline per pagare il visto ai propri sostenitori per andare a Rostov sul Don a gridare "COME ON UNITED!". All'arrivo in Russia, tuttavia, a parte le questioni burocratiche risolte dal club, i tifosi Red Devils non avranno vita facile. I russi hanno già fatto sapere di aver preparato una guerriglia contro i "nemici" inglesi. "Per alcuni le partite sono una festa, per noi un festival di violenza”, hanno dichiarato in un documentario trasmesso dalla BBC. Un'accoglienza non proprio simpatica, quindi. Forse l'incentivo del Manchester United ai propri fans servirà a ben poco.