EUROPA LEAGUE, GASPERINI: "SENZA APPELLO, MA SERVE TRANQUILLITÀ"

29/08/2018

Dentro o fuori. Domani sera l'Atalanta si gioca a Copenaghen i gironi di Europa League dopo un deludente 0-0 conseguito in casa, all'andata contro la formazione danese. "Domani sera non c'è possibilità di appello, è una partita decisiva - dice Gasperini alla vigilia - giochiamo 90 minuti - almeno - da dentro o fuori. Non c'è dubbio che dobbiamo giocare la solita partita, con la stessa tranquillità. Ci potrebbe essere frenesia. Non snatureremo". Sulle due gare con Roma e Copenaghen dice: "Mi sono piaciute entrambe le partite, il risultato non ci ha premiato ma la prestazione indubbiamente sì. Le partite con squadre così importanti vanno sfruttate. Globalmente un'ottima partita". Pronostico apertissimo: "Credo che noi, per andare fuori, dobbiamo perdere. Bisogna che il Copenaghen vinca, con un pareggio male che vada si va ai rigori. O vincere o fare dei gol. Non ci siamo riusciti all'andata. È una qualificazione in 90 minuti".