EUROPA LEAGUE, COPENAGHEN-ATALANTA AL GRECO SIDIROPOULOS

28/08/2018

Sarà il greco Tasos Sidiropoulos ad arbitrare Copenaghen-Atalanta, ritorno del Play-Off di Europa League in programma giovedì alle 18.30 in Danimarca (all'andata 0-0). Ellenici anche gli assistenti Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis, oltre al quarto uomo Anastasios Papapetrou. Positivi i precedenti di Sidiropoulos con i club italiani, sempre in Europa League: tre vittorie (Pandurii-Fiorentina 1-2, fase a gironi 2013; Torino-Spalato 1-0, preliminari 2014; Napoli-Dinamo Mosca 3-1, ottavi 2015) e un pareggio (Slovan Liberec-Udinese 1-1, preliminari 2013).