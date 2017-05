Europa League: Celta Vigo-United 0-1, decide una magia di Rashford

4 maggio 2017

I 30.000 del Balaidos spingono gli uomini di Berizzo all’impresa: la cornice è quella giusta, per provare a scrivere la storia. Nonostante la bolgia sugli spalti, il primo tempo si apre su ritmi bassi: il Celta paga l’inesperienza europea e approccia il match con eccessivo timore. I galiziani si sciolgono solo dopo la prima occasione creata, con l’incornata di Wass da buona posizione che termina a lato. Lo United ha il controllo totale del centrocampo e dei ritmi della gara, ma non riesce a capitalizzare le tre grandi occasioni avute. Al 20' e al 39' Sergio Alvarez toglie dalla rete due conclusioni di Lingard, mentre al 36’ è lo stesso portiere galiziano ad opporsi a una conclusione ravvicinata di Mkhitaryan.



Il secondo tempo si apre con lo stesso copione del primo: United in completo controllo della linea mediana grazie allo strapotere fisico di Pogba e Fellaini, Celta che gioca sulle fiammate dei propri esterni d’attacco. Solo una magia di un singolo può sbloccare un match così: ci pensa Marcus Rashford, che trasforma magistralmente una punizione dal limite, da lui stesso procurata. Reds in vantaggio al minuto 67, ammutoliti i 30.000 del Balaidos. Berizzo prova a dare una scossa ai suoi togliendo Wass e Mallo, per dare spazio a Jozabed e Beauve, mentre Mourinho è costretto a sostituire dopo 10’ il subentrato Ashley Young (problema muscolare per lui). Nel finale, con le residue energie, i galiziani si riversano in avanti ma gli attacchi non sono lucidi e non impensieriscono il blocco difensivo inglese. Al Balaidos finisce 0-1 in favore dei Reds, possono festeggiare gli uomini di Mou.