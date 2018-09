ESPULSIONE CR7, CLATTENBURG: "ERA DA GIALLO, MASSIMO UNA GIORNATA DI SQUALIFICA"

20/09/2018

“CR7 è stato molto sfortunato. C’è stata una piccola spinta che ha fatto cadere Murillo, ma non c’è stata condotta violenta". Così il fischietto inglese Mark Clattenburg, ai microfoni del Daily Mail, ha commentato la tanto discussa espulsione di Ronaldo. "Il contatto è stato molto leggero e non riesco a capire come lo si possa punire per condotta violenta. Se avessi diretto io questa gara, avrei dato una punizione al Valencia e un giallo a ognuno dei due calciatori. Ronaldo prenderà una giornata di squalifica, qualunque cosa in più sarebbe troppo severa”.