EMPOLI, DOMANI LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI

21/08/2018

Giornata di riposo per l’Empoli, che si lascia alle spalle l’esordio vittorioso contro il Cagliari concedendosi un po’ di relax. La squadra di mister Andreazzoli tornerà ad allenarsi domani al Sussidiario in vista della sfida con il Genoa di domenica prossima. Gli azzurri effettueranno una doppia seduta di lavoro (con inizio alle 10.30 e alle 17.30) al Castellani. La squadra tornerà poi in campo giovedì e venerdì mattina.