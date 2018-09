EMPOLI, CAPUTO: "OBIETTIVO SALVEZZA, LA A NON PERDONA"

13/09/2018

Al "Castellani" arriva la Lazio, sfida complicata per l'Empoli. Intervistato da "Il Messaggero" Francesco Caputo, bomber della scorsa stagione azzurra in Serie B, si è detto carico per la sfida ai biancocelesti, con in mente sempre ben chiaro l'obiettivo stagionale: "Il nostro obiettivo è salvarci. La Serie A non perdona e non possiamo sbagliare. La mia attesa della massima serie? Sette anni fa l'esordio con il Bari. Con l'Empoli è stato un bell'impatto e un bell'effetto. La strada è lunga e difficile, ma siamo una squadra forte. Personalmente cerco sempre di dare il massimo e aiutare la squadra. E' sempre il campo che parla. Andreazzoli? Da quando è arrivato ha trasformato la squadra e il modo di vedere il calcio. E' una persona che vive questo mondo a 360°, non lascia nulla al caso e pretende tantissimo".