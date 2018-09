EMPOLI, ANTONELLI FUORI ALMENO UN MESE: LESIONE AL BICIPITE FEMORALE

03/09/2018

Brutta tegola per l'Empoli, che perde per almeno un mese l'ex terzino del Milan Luca Antonelli. Questo il comunicato ufficiale della società toscana: "L'Empoli FC comunica che l´atleta Luca Antonelli, uscito durante la gara di ieri per un problema muscolare ai flessori della coscia destra, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di secondo grado al muscolo bicipite femorale. Sono già iniziate le terapie del caso".