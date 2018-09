EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SO COSA CI ATTENDE CON IL CHIEVO"

01/09/2018

"Il Chievo è una squadra che gioca bene, a Firenze lo ha fatto in modo positivo, anche se hanno perso con tanti gol di scarto. Non dobbiamo pero' assolutamente farci ingannare dai risultati, come abbiamo visto anche noi a Genova dove il risultato non rispecchia in pieno quanto visto in campo. Personalmente penso a quello che ho visto e so benissimo a cosa andremo incontro e che gara ci attende". Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli avverte la sua squadra alla vigilia della partita di campionato contro i clivensi, reduci dalla pesante sconfitta contro la Fiorentina (6-1). "I punti sono sempre importanti - ha dichiarato l'allenatore azzurro in conferenza stampa - Hanno lo stesso valore oggi come a maggio perche' andranno ugualmente ad incidere sulla classifica. Per questo motivo si gioca sempre allo stesso modo, per far punti ed andare a mantenere o incrementare la media punti, ovvero un valore che alla fine testimoniera' il lavoro che avremo fatto.".