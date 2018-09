EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SASSUOLO? STIMO DE ZERBI, SONO PUNTI SALVEZZA"

20/09/2018

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha presentato così la gara: "Tutte le partite che portano punti sono da considerare gare salvezza. Il Sassuolo, rispetto a noi, ha il vantaggio di conoscere meglio la categoria, però noi andiamo con l’idea che abbiamo sempre avuto, cioè ottenere il massimo da ogni gara. Dobbiamo migliorarci nei dettagli, sono quelli che incidono sulle partite. Parlo volentieri di De Zerbi, ma lo avevo fatto anche l’anno scorso. Ho sempre fatto riferimento a lui, quello che sta proponendo è chiarissimo. Gli faccio i complimenti, ho chiesto a un amico comune se mi faceva sapere il modulo che avrebbe usato per sdrammatizzare un po’. Non so che gara verrà fuori con lui, me la immagino aperta. Io a lui avrei detto come giocavo, ma visto che lui non ha voluto farlo non lo faccio nemmeno io. Potremmo usare anche i due trequartisti, ma l’avversario è diverso e quindi le considerazioni non sono le stesse. Dobbiamo considerare questo, ma anche quello che abbiamo visto con la Lazio”.