EMPOLI, ANDREAZZOLI: "GARA PIACEVOLE, A PARTE IL RISULTATO"

21/09/2018

Dopo la sconfitta col Sassuolo, Andreazzoli ha analizzato il match. "Il Sassuolo è una squadra che ti offre la possibilità di essere curioso per come andarli a prendere, per come attaccarli e per cosa fare nei loro confronti - ha spiegato il tecnico dell'Empoli -. Devo dire che nella fase di preparazione alla gara mi sono divertito come non mai. I ragazzi hanno risposto bene, la partita, escluso il risultato, è stata piacevole". "Il primo tempo se finisce 1-1 dopo ti puoi aspettare che succeda di tutto - ha aggiunto -. Dobbiamo crescere un pochino perché ci sono alcune situazioni che poi incidono come la prima ammonizione di Zajc dove abbiamo commesso un'ingenuità su calcio d'angolo".