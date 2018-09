EMPOLI, ANDREAZZOLI: "COMPLIMENTI A GATTUSO, MILAN GUIDATO BENE"

26/09/2018

"Il Dna di questa società e del nostro presidente è chiaro, noi cerchiamo il gioco, ma sappiamo anche che è importante è il risultato. Noi crediamo che questo arrivi attraverso il bel calcio, ma se mi chiedete di barattarlo coi punti lo faccio perché ci servono". Queste le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli che in conferenza stampa ha presentato così il posticipo di giocedì sera tra gli azzurri e il Milan: "In ogni caso la nostra filosofia è chiara, noi cerchiamo il ‘bello’ utile. Il nostro è un percorso lungo. Il Milan è una squadra che gioca con piacere, perché sa fare tutto. Sono bravi a palleggiare, hanno chiarezza di idee e sanno come fare gol. Tutti si mettono a disposizione del proprio allenatore, non sono cose che vengono per caso. Faccio i complimenti a Gattuso, la sua squadra dà la sensazione di essere davvero ben guidata. Errori? Dobbiamo stare attenti a non ripetere quelli che abbiamo commesso col Sassuolo. Vorrei invece che si ripetessero le situazioni che nell'ultima partita ci hanno portato a fare bene".