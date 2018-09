EMPOLI, ANDREAZZOLI: "BATTERE IL PARMA PER TROVARE CONTINUITA'"

29/09/2018

"Stiamo proseguendo nel lavoro, come è nella logica delle cose, andando sempre in maniera maggiore a curare ogni dettaglio. Sotto l´aspetto fisico non sappiamo la risposta che potremo dare perché non ho materialmente la possibilità di verificare la condizione di ognuno giocando a dopo pochi giorni dalla gara con il Milan". Così il tecnico dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma. "Dare continuità? Sarebbe importante, per quanto banale a dirsi: veniamo da un periodo non troppo soddisfacente sotto il profilo dei punti e per questo abbiamo bisogno di darla. Dobbiamo andare a ricercarla anche sotto il profilo del gioco e dei comportamenti - aggiunge - sappiamo come perseguire l´obiettivo e andiamo avanti col nostro metodo, ben consapevoli che il risultato è poi spesso figlio di situazioni imponderabili. Per adesso, in parte, la continuità c´è stata, dobbiamo solo incrementarla e sono fiducioso che col tempo ci riusciremo".