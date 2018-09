EMPOLI, ACQUAH: "SBAGLIATI TROPPI GOL, LAVORIAMO PER VINCERE"

03/09/2018

Intervenuto ai microfoni di Radio Lady Afriyie Acquah, centrocampista dell'Empoli, ha commentato così il pareggio a reti bianche conquistato a Verona contro il Chievo: "Abbiamo sbagliato troppi gol, sia nel primo tempo che nel secondo. Abbiamo giocato bene, da squadra. Peccato, adesso cominciamo subito a pensare alla prossima partita. La Var ha detto che il gol di Caputo era irregolare e noi non possiamo farci niente. Il Chievo si è chiuso molto bene dietro e per noi non è stato facile trovare spazi. Credo che abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo sbagliato molti gol. Ora continueremo a lavorare pensando alla prossima partita con la speranza di vincere in casa".