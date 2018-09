ECA, AGNELLI: "COINVOLGERE I CLUB PER I CALENDARI INTERNAZIONALI"

24/09/2018

"La voce dei club deve essere ascoltata quando si redigerà il calendario delle partite internazionali dopo il 2024, poiché siamo l'unico stakeholder a prendere dei rischi imprenditoriali". Lo ha detto Andrea Agnelli, presidente dell'ECA, nel corso del suo discorso tenuto durante il World Football Summit di Madrid. Il presidente della Juventus ha aggiunto: "Dobbiamo guardare al futuro e considerare cosa vogliono vedere e sperimentare la Generazione X e Z, chiedendoci se il modello attuale è sufficiente per mantenere la posizione del calcio come lo sport numero uno a livello globale". "Tutti gli stakeholder devono giungere a una soluzione concordata per garantire che questo bellissimo gioco continui ad essere il migliore del mondo", ha dichiarato ancora Agnelli. Nei prossimi mesi, i membri dell'ECA inizieranno a discutere ed elaborare una proposta per un nuovo calendario internazionale delle partite che garantisca un migliore equilibrio tra club e calcio internazionale.