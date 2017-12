EBOUÉ: "ROVINATO DALL'EX MOGLIE, HO PENSATO AL SUICIDIO"

25 dicembre 2017

La crisi coniugale prima, quella finanziare dopo e, come conseguenza, addirittura il pensiero folle di togliersi la vita. E' la storia raccontata, nel corso di un'intervista rilasciata al Daily Mail, dall'ex stella dell'Arsenal, Emmanuel Eboué. Ecco le sue parole: "In Turchia - ha detto - ho guadagnato 8 milioni di euro grazie al contratto strappato al Galatasaray. Di questi sette li ho mandati alla ormai mia ex moglie per far crescere i nostri figli, che adesso non posso nemmeno più vedere. Ho perso tutto e adesso non ho nemmeno più il coraggio di accendere le luci di casa per paura che la polizia inglese sappia dove sono e mi tolga anche quella per darla alla mia ex moglie. Mi vergogno della mia situazione. Non nascondo che in passato ho anche pensato al suicidio. Ora voglio solo che Dio mi aiuti a uscire da questa situazione".