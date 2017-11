E' MORTO STEFANO SALVATORI

1 novembre 2017

Si è spento a 49 anni Stefano Salvatori, ex centrocampista di Milan, Fiorentina, Atalanta, Parma, Spal e Hearts of Midlothian. Fu anche campione d'Europa nel 1990 con i rossoneri di Sacchi. A darne notizia è stato il club degli Hearts, dove Salvatori ha giocato dal 1996 al 1999 contribuendo ad una storica vittoria nella Coppa di Scozia nel 1998 in finale contro i Rangers al Celtic Park dopo 42 anni. Chiusa la sua carriera da calciatore, Salvatori è stato allenatore e direttore tecnico al Legnano e al Voghera prima di trasferirsi in Australia nel dicembre 2013 dove aveva intrapreso l'attività di procuratore sportivo.