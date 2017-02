E i tifosi dell'Inter preparano la "pañolada"

8 febbraio 2017

Juventus-Inter quando finirà? Il terzo giorno dopo la battaglia allo Stadium segnala altre cose dalla fonte interista. L'istituzionale reclamo contro le squalifiche di Perisic e Icardi (sconto di un turno, si chiede). I sottili pruriti societari attraverso la battaglia-video con la società-Juve dopo quello sull'assist di Chiellini per Icardi fermato da Rizzoli. E al tramonto del mercoledì l'iniziativa dei tifosi per la pañolada di protesta domenica alle 15, a San Siro, epr Inter-Empoli.



Ci siamo, anzi: ci risiamo. Si scorgono da lontano le manette di Mourinho, ed era il magico 2010 del Triplete. Si rivedono le sembianze di un derby con un gol annullato nel 2015, ma lì non si giocavano somme sontuose alla ruota del grande calcio. Si ripropone oggi con le righe a corredo: "L'iniziativa, promossa dai tifosi interisti del primo anello arancione, consiste nello sventolare dei fazzoletti bianchi: resta da vedere se la contestazione raccoglierà la partecipazione anche degli altri settori dello stadio".