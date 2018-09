Dzeko: "Roma come una seconda casa. La Serie A è tattica, tattica, tattica"

27/09/2018

L'attaccante bosniaco ricorda la semifinale di ritorno di Champions League dello scorso anno, quell'incredibile 3-0 al Barcellona: "Quando perdi 4-1 al Camp Nou pensi che sei morto e invece siamo rinati, giocando con follia e un pizzico di fortuna. Correvamo come animali, quando ha segnato Manolas ho pensato che era incredibile. Siamo stati perfetti".



Dzeko e lo scudetto con il Manchester City: "Incredibile, pensavamo di aver buttato una stagione nell'ultima partita (i Citizens erano sotto al 91' poi Aguero ribaltò il match all'ultimo respiro, ndr) invece abbiamo vinto un titolo dopo 44 anni nel modo più pazzo. Ricordo anche Mario Balotelli, un bravo ragazzo, un campione: a volte lo massacrano e non capisco perché".



Infine, il suo idolo: "Andrij Shevchenko, da piccolo uno dei miei allenatori mi chiamava così. Lo affrontai quando ero al Wolfsburg, gli chiesi la maglia del Milan e lui me la diede con estrema gentilezza" le parole a The Players Tribune.