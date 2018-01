DYBALA COME MESSI: VISITA DAL MEDICO DI SACILE

24 gennaio 2018

Paulo Dybala ha fretta di tornare in campo dopo l'infortunio subito a Cagliari nell'ultima partita del 2017. La Joya soffre per una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, il suo obiettivo è tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima sfida di Champions League contro il Tottenham, in programma allo Stadium il 13 febbraio. Proprio per capire meglio qual è il suo 'stato di salute' a tre settimane dal match, ieri Dybala si è recato a Sacile, in provincia di Pordenone, dal dottor Giuliano Poser, specializzato in medicina dello sport, un guru che cura anche con particolare attenzione l'aspetto non trascurabile dell'alimentazione. Poser è diventato famoso perché è diventato un punto di riferimento affidabile per i calciatori argentini, primo fra tutti Lionel Messi, che spesso si avvale della sua consulenza. A Sacile(dove c'era anche Giorgio Chiellini), Dybala ha fatto il punto della situazione, sperando di poter tornare presto in gruppo.