Doppio Napoli-Juve: venerdì il vertice sicurezza

29 marzo 2017

Napoli-Juventus di domenica sera è al centro dei pensieri dei tifosi ma anche delle forze dell'ordine che dovranno proteggere i bianconeri nella loro permanenza napoletana. La tensione tra i tifosi azzurri e la Juventus è antica ma quest'anno è acuita dal caso-Higuain, dopo il trasferimento da 90 milioni della scorsa.



Per il Pipita la prima al San Paolo da avversario non sarà facile e oltre ai fischi potrebbero esserci striscioni contro di lui da parte delle curve dove fino allo scorso anno andava a esultare a fine partita. La tensione per la doppia sfida contro i bianconeri è al centro dell'attenzione anche delle forze dell'ordine che si preparano a rafforzare ulteriormente il già imponente spiegamento di forze previsto.

La Juventus arriverà sabato pomeriggio in città e l'hotel sarà blindato da un cordone di polizia.

Il momento più difficile sarà quello del trasferimento allo stadio San Paolo, un tragitto di quattro chilometri che il pullman della Juventus percorrerà accompagnato dai blindati delle forze dell'ordine.



Il punto della situazione sarà fatto venerdì o sabato in un vertice sulla sicurezza, in cui verrà messo a punto il dispositivo di sicurezza. Un dispositivo che dovrà poi essere ripetuto anche per la sfida di Coppa Italia di mercoledì 5 aprile e che vedrà il ritorno a Napoli dei bianconeri che, anche per ragioni di sicurezza, non rimarrà a Napoli nonostante la vicinanza dei due appuntamenti.