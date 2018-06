Dopo 19 anni la Nazionale femminile di calcio torna a giocarsi un Mondiale

08/06/2018

Venti anni dopo l'ultima apparizione a un Mondiale (allora era negli Stati Uniti) l'Italdonne stacca con un turno di anticipo il pass per la fase finale della massima competizione calcistica, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio del 2019. Le azzurre hanno battuto il Portogallo 3-0 all' "Artemio Franchi" di Firenze.



Un cammino netto quello dell'Italia di Milena Bertolini: sette vittorie compresa quella di stasera. Anche in questa gara l'Italia è apparsa più compatta rispetto alle avversarie e il risultato finale, con i gol di Girelli, Salvai e Bonansea è frutto della voglia dell'Italia di imporre sempre il proprio gioco.



La Nazionale schiaccia le portoghesi nella loro area di rigore. Passano 3 minuti e il primo gol arriva su calcio d'angolo con gol di testa della Girelli. Al 12' gol della Salvai su uno sviluppo da clacio d'angolo battuto dalla Giugliano. Sul 2-0 l'Italia si chiude un po' nella sua metà campo, ma il Portogallo non ha la forza di far male alle ragazze azzurre. Nella ripresa sono sempre le italiane a creare i maggiori pericoli, ma è allo scadere che la Bonansea trova la rete del 3-0. La festa può iniziare sugli spalti, dove sono presenti anche i vertici federali, ma soprattutto in campo, con le ragazze che corrono ad abbracciare la ct Bertolini. E' fatta l'Italia femminile torna ai Mondiali.