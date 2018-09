DONNARUMMA: "RIPORTIAMO L'ITALIA DOVE MERITA. MILAN? DA CHAMPIONS"

03/09/2018

Gigio Donnarumma suona la carica in partenza per il raduno della Nazionale: "E' sempre bello tornare a Coverciano, è la nostra casa e dobbiamo cercare di riportare l'Italia dove merita. Accetto le critiche, sono un ragazzo tranquillo che lavora sempre al massimo e dà tutto in ogni allenamento". Sul Milan: "Siamo un grandissimo gruppo. La vittoria contro la Roma l'abbiamo voluta e cercata tutti, è stata una bella emozione. Il nostro obiettivo è riportare il Milan dove merita, cioè in Champions League e faremo di tutto per raggiungerla. È stato davvero emozionante vedere Leonardo, Maldini e Kakà tutti insieme. Ti mettono un po' di soggezione, ma ti danno una grande carica per riportare in alto il Milan".