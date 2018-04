Donnarumma e quei baci alla maglia: non è il primo, non sarà l'ultimo

Quel bacio, comunque, è in buona compagnia. Tanti, nella storia del calcio, hanno mostrato affetto verso una maglia, verso uno stemma, per poi rinnegare immediatamente, andando a finire nelle braccia di un altro club. Oppure, senza nemmeno pensarci, dopo una lunga storia d'amore finita di comune accordo, hanno subito poggiato le labbra sui nuovi colori.



È il caso di Ibrahimovic, che dopo l'esperienza all'Inter ha immediatamente baciato lo stemma del Barcellona, nel giorno della presentazione al Camp Nou. Una foto che ha fatto felici i fotografi e che ha fatto il giro del mondo. Ma che non ha stupito: Zlatan, si sa, ha sempre avuto un cuore calcistico molto irrequieto. Curioso il fatto che sia Ibrahimovic, che Donnarumma siano giocatori di Raiola. Come anche altri due "baciatori" seriali: Balotelli ha spesso baciato la maglia del Milan, questo per tifo, in particolare nel derby contro l'Inter. Ma anche Pogba era stato testimonial Juventus, con il bacio allo stemma e alla maglia bianconera, prima di volare allo United.



Ma ci sono anche storie al di là degli assistiti di Raiola. Prendiamo Fabregas, ad esempio: cresciuto nell'Arsenal, capitano in giovane età. Il suo amore verso i Gunners era incondizionato, i baci alla maglia quasi ruotine, le dichiarazioni tipo "non giocherò in altri club della Premier" continue. Poi, dopo i baci e il Barcellona, l'approdo al Chelsea, rivale giurato dell'Arsenal. Simile l'esperienza di Lampard, cuore Blues da sempre e per sempre, con baci reiterati, gol e non solo. Poi l'esperienza in Mls, accolta con tranquillità da tutti i tifosi del Chelsea: se non che, ad un certo punto, Frankie è tornato in Premier League, con il City, segnando proprio contro i Blues. Risultato? Cori e applausi, nessuna bufera.



Anche MIralem Pjanic aveva comunicato coi baci il suo amore per la Roma, poi è arrivata la Juventus, la clausola pagata e via, verso Torino. Quella dei baci al primo appuntamento, comunque, è usanza ormai di moda: primo gol con la maglia del Chelsea e subito bacio alla casacca blues per Shevchenko, dopo una vita al Milan. E bacio alla camiseta blanca alla presentazione anche per Kovacic: non era una bandiera dell'Inter, non lo sarà del Real Madrid. E allora, perché farlo?