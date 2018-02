Donnarumma, disgelo con i tifosi del Milan in Bulgaria

16 febbraio 2018

Un'altra vittoria per continuare la striscia positiva, un rotondo successo per ipotecare gli ottavi di finale di Europa League, e anche il disgelo tra Gigio Donnarumma e i tifosi rossoneri dopo diversi mesi di alta tensione. La trasferta del Milan in Bulgaria ha regalato a Gennaro Gattuso tanti aspetti positivi, che vanno al di là del 3-0 rifilato al Ludogorets. Particolarmente significativo quanto accaduto a fine partita: Donnarumma ha infatti regalato la maglia ai tifosi giunti in Bulgaria e ha avuto un lungo colloquio con i responsabili della Curva Sud, il primo importante segnale di "pace" dopo il caos che si era scatenato in occasione del rinnovo del contratto del portirte in estate.



