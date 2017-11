Domenica Conte vede Mou: e si gioca la panchina

3 novembre 2017

José Mourinho ha appena risolto i suoi guai con il fisco spagnolo. Antonio Conte deve risolvere i suoi guai... sportivi. Che sono "tanti e di non facile soluzione". Ad ammetterlo è stato lo stesso tecnico del Chelsea, alla vigilia della sfida casalinga proprio contro il Manchester United del rivale. Il solito tormento (l'esonero in caso di ko) fa parte del gioco: voci che si rincorrono dall'estate. Chissà.



Lo scorso anno l'incontro allo Stamford Bridge era terminato con una goleada dei Blues, e un battibecco (contenuto) tra i due. Mou aveva criticato l'ex ct dell'Italia accusandolo di "mancanza di rispetto" per aver incitato i tifosi del Chelsea, quando la partita era ormai già ampiamente decisa. Critiche prontamente rispedite al mittente da Conte, che anche due settimane fa ha stuzzicato il collega: "Mourinho parla troppo spesso del Chelsea".

Domenica si ritroveranno contro, ma lo stato d'animo dei due rivali è agli antipodi. Pur staccato cinque punti dalla capolista Manchester City, lo United è secondo in Premier e (virtualmente) già agli ottavi di Champions League. Reduce dalla batosta di Roma, ora il Chelsea soffre anche in Europa i tormenti in Premier, dove ha già perso tre volte. Difficoltà che Conte non può, né vuole, minimizzare: "In questo momento i problemi sono tanti e non facili da risolvere - le parole del tecnico italiano -. Il secondo tempo di Roma è stato particolarmente negativo sotto ogni punto di vista. Non ho perso l'entusiasmo di allenare questa squadra perché sono vaccinato a questo tipo di pressione".



Mentre una parte della stampa continua a scommettere sul suo inevitabile esonero, Conte assicura che restano buoni i rapporti con Roman Abramovich: "L'ho visto anche settimana scorsa, quando ha assistito all'allenamento prima della trasferta di Roma. Abbiamo fatto una chiacchierata sulla condizione della squadra. Il campionato? In questo momento il problema principale si chiama Manchester City che sta correndo velocissimo". Già, +9 sui Blues dopo appena 10 giornate: di un'altra categoria.