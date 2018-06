DIRITTI TV SERIE A, SI VA AL RILANCIO DELLE OFFERTE

13/06/2018

Passa alla fase due l'assegnazione dei diritti televisivi del campionato di Serie A del triennio 2018-2021. Non essendo stato raggiunto il minimo totale di 1.100 milioni di euro, si va infatti alla fase del rilancio delle offerte. Entro le ore 20 la Lega serie A assegnerà i diritti televisivi del campionato del triennio 2018-2021. Stamattina sono arrivate in via Rosellini le offerte di Sky, Perform e Mediaset. Nessuna busta da parte di Mediapro e Tim. Alle trattative parteciperanno, ovviamente, i tre broadcaster che hanno presentato la loro proposta qualche ora fa. La fase di rilancio è su tutti i tre pacchetti. Alle 16.30 si riaprirà l’assemblea.