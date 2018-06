Diritti tv, Mediapro: la Lega di A vota per la risoluzione del contratto

28 maggio 2018

L'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbraio ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato come intermediario indipendente ma non ha presentato la fideiussione necessaria. La scorsa settimana l'assemblea si era espressa due volte sulla stessa delibera, raggiungendo prima 11 e poi 10 voti a favore, sui 17 club aventi diritto (quelli retrocessi non votano sulla materia): la maggioranza ma non i 12 "sì" necessari per l'approvazione.