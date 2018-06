DIRITTI TV, LEGA A: "MEDIAPRO NON RISPETTA IL BANDO"

4 giugno 2018

"In relazione al comunicato diffuso da Mediapro, la Lega Serie A comunica di avere ricevuto questa sera delle ulteriori proposte, da parte della stessa Società spagnola, che verranno sottoposte domani all'attenzione dell'Assemblea. Da una prima analisi le proposte presentate non sono redatte secondo i format previsti dal bando". Con questa nota la Lega Serie A commenta l'annuncio di Mediapro a proposito delle garanzie presentate per i diritti tv del campionato.