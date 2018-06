Diritti tv, ci siamo: il 13 l'assegnazione del triennio 2018-2021

09/06/2018

Mancano ancora quattro giorni e poi, finalmente, dopo una maratona durata un anno (tutto ha inizio il 10 giugno 2017 con il primo bando), la Lega serie A assegnerà i diritti televisivi del triennio 2018-2021 (intorno alle ore 20 di mercoledì 13 giugno). Ieri sono stati pubblicati i pacchetti. Sono per prodotto, non più per piattaforma: niente operatore unico, ma tutti al lavoro per evitare il doppio abbonamento.



Saranno le tv, però, a decidere la collocazione delle partite. Non si tratta di calcio modermo, ma meglio ancora di calcio 3.0. Le finestre orarie sono otto e grazie al "wholesale", ossia il diritto di ritrasmissione, consente di avere in mano tutte le partite pur comprando due pacchetti su tre e annullando di fatto gli altri competitor. Inoltre, ci sarà l'obbligo di trasmettere i gol (anche quelli del sabato) dopo le 22 di domenica, addio quindi ai programmi delle tv in chiaro. Fatto salvo, ovviamente, al diritto di cronaca nei tg.



Queste le fasce orarie delle gare:



Sabato alle 15

Sabato alle 18

Sabato alle 20.45

Domenica alle 12.30

Domenica alle 15 (saranno 3 gare)

Domenica alle 18

Domenica alle 20.45

Lunedì alle 20.45