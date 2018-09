DIEGO SIMEONE: "VAR UTILE, CR7 ESPULSO SENZA AVER FATTO NIENTE"

21/09/2018

Anche Diego Simeone difende Ronaldo. Il Cholo, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida in Liga contro il Getafe , ha ribadito la sua idea circa l'utilità del VAR: "Il rosso a CR7? Con l'evoluzione del VAR e vedendo come hanno espulso Ronaldo l'altro giorno serve attenzione in ciò che si fa. Sembrava che non avesse fatto assolutamente niente ma alla fine è stato espulso. Adesso gli arbitri hanno un aiuto per quanto riguarda il gioco, l'intensità e le situazioni di campo. Secondo me il VAR favorisce la giustizia nel gioco e col passare del tempo non può far altro che migliorare".