DI FRANCESCO: "NAINGGOLAN, CASO CHIUSO. TITOLARE CON L'INTER"

10 gennaio 2018

Il caso-Capodanno è chiusto: Radja Nainggolan torna a tutti gli effetti in rosa dopo la non convocazione con l'Atalanta arrivata come punizione dopo i bagordi filmati su Instagram. Di Francesco, allenatore della Roma, ha spiegato: "Non esiste un caso Nainggolan, Radja sarà titolare contro l'Inter".