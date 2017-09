Di Francesco-D'Alema: botta, risposta e chiarimento

15 settembre 2017

Il momento -non felice, ma nemmeno disastroso- della Roma, è anche il pretesto per un botta/risposta/chiarimento fra Eusebio Di Francesco e Massimo D'Alema, al quale è stata attribuita la frase: la Roma? Giocherà per la salvezza. Frase alla quale DiFra, in conferenza stampa, aveva risposto con evidente seccatura nonché ironia. "Siccome lui è un grande esperto di vittorie, quando mi servirà chiederò a lui le condizioni giuste poterlo fare".



Quattro ore dopo, il chiarimento di D'Alema: "Non ho fatto io, ma un'altra persona, la battuta 'lotteremo per la salvezza' che mi è attribuita per un montaggio scorretto nel video di Repubblica.it in cui parliamo della Roma". Queste le parole dettate all'Ansa. "Qualche perplessità di inizio anno ce l'ho e l'ho espressa- dice - ma ho fiducia che con il tempo la squadra crescerà e saprà interpretare il gioco del nuovo allenatore. Sono tifoso della Roma, e dunque anche del suo tecnico: sarò il primo ad essere felice se Di Francesco otterrà successi".