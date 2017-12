DG CROTONE: "NON FISCHIARE IL MANO DI MERTENS E' SCANDALOSO"

29 dicembre 2017

Dopo Walter Zenga, anche il direttore generale del Crotone Raffaele Vrenna, non nasconde il suo disappunto per il fallo di mano di Mertens non fischiato da Mariani. "La mano di Mertens? Certe volte non capisco come funziona il Var. Non dare un rigore così netto è scandaloso - ha tuonato ai microfoni di 'Serie A Live' - . Non voglio polemizzare ma gli episodi sono sotto gli occhi di tutti: la mano di Mertens e il fallo su Ceccherini all’ultimo secondo. C’è il silent check e c’è tutto il tempo per fischiare un rigore, a noi a Bologna hanno dato un rigore a favore dopo 4 minuti. Ma non voglio buttare benzina sul fuoco, abbiamo fatto un’ottima prestazione però rimane l’amaro in bocca perché questa gara poteva andare diversamente".