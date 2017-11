DEULOFEU: "AL MILAN SONO MATURATO COME UOMO"

15 novembre 2017

Sei mesi in prestito al Milan gli sono serviti per maturare e diventare un calciatore da Barcellona, squadra con la quale quest'anno ha giocato 8 partite segnando un gol. L'attaccante Gerard Deulofeu, 17 gare e 4 reti nella scorsa stagione con i rossoneri, ha spiegato il concetto in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo: “Al Milan ho avuto l'opportunità di maturare molto come uomo. Non dimenticherò mai l’esperienza vissuta in rossonero che è coincisa con la nascita di mia figlia”.