DESCHAMPS: "FRANCIA AI MONDIALI CON AMBIZIONE. L'ITALIA? HA QUALITA'"

1 giugno 2018

"Concludiamo questa prima parte di preparazione bene, c'è ancora da lavorare la prossima settimana e andremo ai Mondiali con ambizione". Così Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato ai microfoni di RaiSport la vittoria contro l'Italia. "Davanti avremo avversari con grande qualità. Il primo obiettivo è superare il nostro girone. Oggi abbiamo fatto bene in difesa e abbiamo confermato qualità in avanti", ha spiegato. Infine una domanda sull'Italia e su Chiesa. "Crescerà anche lui con l'esperienza, ha dimostrato di avere buone qualità. In Italia ci vuole un po' di tempo in più prima di arrivare, ma sono convinto che Roberto Mancini lavorerà bene su questa qualità", ha concluso Deschamps.