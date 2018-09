DERBY, ROMA "BLINDATA"

29/09/2018

Il countdown per il derby di Roma è iniziato. Una gara sempre molto accesa anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. SI temono contestazioni da ambo le parte e per questo le forze dell'ordine hanno blindato tutte le zone considerate rosse: lungotevere, ponte Duca d'Aosta, Piazza Mancini e le aree di parcheggio utilizzate solitamente dai tifosi.