DE ZERBI, COMPLIMENTI A DIFRA JR: "D.COSTA? IO AVREI REAGITO"

20/09/2018

"Di Francesco è un ragazzo esemplare e l'ho visto turbato in questi giorni. Dà fastidio che gli vengano messe in bocca cose che non ha detto, anche perché lui me l'ha assicurato e io gli credo". Così Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è tornato sull'episodio dello scorso fine settimana tra Di Francesco e Douglas Costa: "Noi abbiamo cercato di stemperare subito, io nel post-gara ho cercato di passare oltre perché queste sono cose che devono vedersi i calciatori. Però non ci sto a far passare un mio calciatore come provocatore non va bene. Lui è un esempio e vorrei vedere quanti calciatori non avrebbero reagito in quella situazione. Io probabilmente non sarei stato bravo come lui e avrei reagito. Non è giusto far passare una vittima per provocatore, gli altri devono portarci rispetto. Federico è un ragazzo sensibile e purtroppo siamo in un mondo che ti porta immediatamente al tritacarne, bisogna saperci stare. Domani non sarà questo episodio a determinare o meno il suo impiego".