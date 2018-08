De Vrij ricarica l'Inter: "Facciamo tesoro delle parole di Spalletti"

28/08/2018

Bene lui. Male l'Inter. Per Stefan De Vrij l'impatto in nerazzurro è stato un gol (di testa) contro il Torino e un punto in due partite, la breve gioia e il malessere per questo inizio di stagione. "Ma ora dobbiamo pensare ad altro, alla gara col Bologna di sabato e alla necessità, diciamo soprattutto la voglia, di centrare il successo e rimettere un po' le cose a posto", le parole del'olandese.