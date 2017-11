DE SCIGLIO: "SERIETA' E PROFESSIONALITA': LA JUVE VINCE COSI'"

2 novembre 2017

"Con lo Sporting Lisbona abbiamo dimostrato quanto sia importante mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti di un match". Sono le parole di Mattia De Sciglio, difensore bianconero, tornato in campo 49 giorni dopo l'infortunio del Camp Nou, in occasione della sfida con i portoghesi. "È stata tosta e l'approccio iniziale non è stato dei migliori" ha dichiarato a Sky. "Fortunatamente nella ripresa siamo stati bravi a rimettere la situazione sulla strada giusta. Del resto questa è una grande società. Appena arrivato ho subito capito perché la Juve vince da sei anni consecutivi. Ho trovato serietà, professionalità e una cura dei dettagli impressionante. Sono felice di lavorare ancora con Allegri. Mi ha sempre detto di rimanere tranquillo, di fare ciò che so e di lasciarmi guidare dall'istinto. Io sono rimasto sereno, pensando solo a lavorare al meglio e a recuperare per cercare di aiutare la squadra".